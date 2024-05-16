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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

РФ в 2024 г. планирует начать поставки халяльной продукции в страны Северной Африки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - РФ в рамках расширения географии экспорта халяльной продукции рассчитывает в этом году начать ее поставки в страны Северной Африки.

"РФ планирует расширить географию экспорта (халяльной продукции - ИФ) на страны Северной Африки. Соответствующие переговоры проведены. Надеемся, что это будет происходить уже в этом году", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на XV международном экономическом форуме "Россия - исламский мир" в Казани.

По его словам, за последние три года удалось в два раза нарастить экспорт продукции, соответствующей стандарту халяль. "В 2021 году РФ поставила только в страны Персидского залива такой продукции на $180 млн. В 2022 году экспорт увеличился на 24%. Пока 90% приходится на продукцию птицеводства, субпродукты. Мы надеемся, что другая наша продукция также найдет свое место на рынках этих стран", - сказал он.

Как отметил Увайдов, в 2024 году экспорт российской халяльной продукции в арабские страны должен достичь $400 млн.

Минсельхоз
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