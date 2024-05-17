"НОВАТЭК" увеличил объем размещения бондов с расчетами в рублях до $750 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ПАО "НОВАТЭК" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-02 с расчетами в рублях с не менее $200 млн до $750 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,25% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая с 10:00 до 16:00 по Москве. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,5% годовых.

Номинал одной облигации – $100.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 мая.

Расчеты по облигациям будут безналичными в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.

Как отмечают аналитики Газпромбанка, наиболее подходящим сравнением для нового выпуска "НОВАТЭКа" являются замещающие облигации, которые более всего представлены в сегменте долларовых выпусков, однако в силу особенностей таких инструментов первичный рынок для новых инвесторов по ним фактически отсутствует.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей с погашением в 2026 году.