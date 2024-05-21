Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

AstraZeneca планирует увеличить выручку на 75% к 2030 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca намерена увеличить выручку до $80 млрд к 2030 году по сравнению с $45,8 млрд, полученными в 2023 году, говорится в пресс-релизе.

Компания планирует добиться такого роста за счет увеличения продаж в сегментах онкологии, биофармацевтики и редких заболеваний, а также за счет запуска примерно 20 новых лекарственных препаратов до конца десятилетия. Многие из новых лекарств, как ожидается, смогут достичь пиковых продаж в объеме $5 млрд в год.

Акции компании дорожают на 1,2% на торгах в Лондоне во вторник. С начала года капитализация выросла на 15,5%, до 187,5 млрд фунтов стерлингов ($238,5 млрд).

AstraZeneca - международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Кембридже (Великобритания). Компания занимается разработкой и коммерциализацией лекарств преимущественно в таких областях как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, а также редкие заболевания. Компания работает более чем в 100 странах мира.

AstraZeneca
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Эксперты отметили взрывной рост цен на зерно в России на прошлой неделе

Индекс МосБиржи упал к уровню двухнедельной давности во главе с "Газпромом"

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

Brent подешевела до $83,19 за баррель

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });