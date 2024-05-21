AstraZeneca планирует увеличить выручку на 75% к 2030 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca намерена увеличить выручку до $80 млрд к 2030 году по сравнению с $45,8 млрд, полученными в 2023 году, говорится в пресс-релизе.

Компания планирует добиться такого роста за счет увеличения продаж в сегментах онкологии, биофармацевтики и редких заболеваний, а также за счет запуска примерно 20 новых лекарственных препаратов до конца десятилетия. Многие из новых лекарств, как ожидается, смогут достичь пиковых продаж в объеме $5 млрд в год.

Акции компании дорожают на 1,2% на торгах в Лондоне во вторник. С начала года капитализация выросла на 15,5%, до 187,5 млрд фунтов стерлингов ($238,5 млрд).

AstraZeneca - международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Кембридже (Великобритания). Компания занимается разработкой и коммерциализацией лекарств преимущественно в таких областях как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, а также редкие заболевания. Компания работает более чем в 100 странах мира.