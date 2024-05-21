Гонконгский индекс Hang Seng показал максимальное за месяц падение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снизились, гонконгский Hang Seng опустился - на 2,1%, показав максимальное падение с середины апреля.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,4%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как рынок материкового Китая достиг многолетнего рекорда, а Гонконга - максимума за девять месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Цена акций Li Auto рухнула более чем на 19% на Гонконгской фондовой бирже. Производитель электромобилей в первом квартале снизил чистую прибыль на 36%, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков.

На этой новости бумаги других представителей автомобильной отрасли подешевели: BYD - на 4,4%, Geely Auto - на 3,8%, XPeng - на 10,5%. После окончания торгов XPeng сообщила о скачке выручки в первом квартале на 62% и сокращении чистого убытка на 41%.

Также снизилась стоимость таких крупных компаний, как Tencent - на 2,9%, Baidu Inc. - на 4,3%, Xiaomi - на 2,9%, JD.Com Inc. - на 3,5%, Alibaba - на 1,1%, Meituan - на 2,1%.

Котировки акций Techtronic Industries Co. упали на 5% на новости о внезапной отставке главного исполнительного директора Джозефа Галли-младшего по его просьбе. Новым CEO производителя электроинструментов и уборочных машин станет Стивен Ричман, который до этого возглавлял флагманский бренд компании Milwaukee.

Японский индекс Nikkei 225 за день уменьшился на 0,3%.

Лидерами снижения выступили акции Sumitomo Pharma Co., подешевевшие на 8,9%, страховщика Sompo (на 6,1%), производителя кондиционеров Daikin Industries (на 4,7%).

Падение японского рынка ограничил рост котировок бумаг представителей полупроводниковой отрасли после того, как днем ранее американский фондовый индекс Nasdaq, в расчет которого входит много технологических компаний, достиг исторического максимума.

Акции Disco Corp подорожали на 2,6%, Tokyo Electron - на 0,8%, Advantest - на 1,5%, Shift Inc. - на 0,7%, Sharp Corp. - на 3,6%.

Капитализация Tokio Marine выросла на 2,3% после того, как страховщик анонсировал программу выкупа своих акций объемом до 200 млрд иен ($1,28 млрд).

Южнокорейский индекс Kospi во вторник потерял 0,65%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 0,6%. Компания сообщила, что новым главой полупроводникового бизнеса станет Ён Хён Чун, который сменит на этом посту Кёнг Ке-хёна.

Акции сталелитейной Posco ушли вниз на 1,9%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,15%.

Цена акций Rio Tinto опустилась на 1,3% после того, как компания объявила форс-мажор в отношении контрактов на экспорт глинозема со своих предприятий, расположенных в австралийском штате Квинсленд.

Наиболее значительное падение показали бумаги производителя строительных материалов James Hardie Industries - на 14,8%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.