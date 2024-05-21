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СД "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 19,49 рубля на акцию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию), сообщил эмитент.

Таким образом, финальные дивиденды могут достигнуть рубля 19,49 рубля на акцию.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 2 июня.

Ранее проведенный "Интерфаксом" консенсус-опрос аналитиков инвесткомпаний и банков, сошелся на том, что финальные дивиденды "Газпром нефти" за 2023 год могут составить 19,24 рубля на акцию.

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Как сообщалось, прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 млрд рублей. То есть на дивиденды за 2023 год нефтяная компания может направить порядка 75,7% от прибыли.

За 2022 год компания суммарно выплатила 81,94 рубля на акцию.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром" который контролирует чуть более 95% бумаг.

Газпром нефть Газпром
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