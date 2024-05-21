Китай в январе-апреле резко нарастил закупки пшеницы и ячменя в РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года существенно увеличил закупки зерна в РФ.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, пшеницы ввезено на $25,2 млн против $1,5 млн годом ранее, ячменя – на $70,5 млн против $8,9 млн соответственно.

В то же время импорт кукурузы снизился до $15,7 млн с $58,1 млн.

Выросли и закупки крупяных культур. Так, гречихи и проса было импортировано на $26,9 млн против $8,3 млн в январе-апреле 2023 года, овса - на $18,1 млн против $8,1 млн.

Вместе с тем Китай снизил импорт российской сои до $135,2 млн с $217,9 млн за четыре месяца прошлого года. Сократились и закупки рапса - до $43,9 млн с $78,7 млн соответственно.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этих культур на китайский рынок.

В декабре 2023 года специалисты РФ и Китая провели в Пекине переговоры с представителями департамента карантина животных и растений ГТУ КНР (GACC) и Бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания. На них российская сторона представила подробные материалы об итогах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния мест выращивания пшеницы на территории России, организованного вместе с ведущими научными организациями. "С учетом достигнутых договоренностей китайская сторона проведет анализ предоставленных материалов, необходимых для завершения процедуры допуска озимых пшеницы и ячменя", - сообщал Россельхознадзор.

РФ также рассчитывает на разрешение поставок рапса из всех регионов. Пока такая возможность есть только у регионов Сибири и Дальнего Востока.