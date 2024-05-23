Золотодобытчик Zapadnaya в 2023 году увеличил EBITDА в 1,8 раза до $79 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Золотодобывающая группа Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная") по итогам 2023 года получила $78,8 млн EBITDA, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Выручка выросла на 14% до $201,4 млн, хотя объем продаж в натуральном выражении немного просел, составив 105,6 тыс. унций.

Чистая прибыль выросла на 8% до $34,2 млн.

Результаты Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная"):

Показатель 2023 г. 2022 г. Динамика Производство золота, тыс. унций 108,9 106,8 2 % Реализация золота, тыс. унций 105,6 106,4 -1 % Выручка, $ млн 201,4 176,7 14 % EBITDA, $ млн 78,8 42,9 84 % Рентабельность по EBITDА 39 % 24 % 15 п.п. Чистая прибыль, $ млн 34,2 31,6 8 %

По итогам 2021 года ГРК "Западная" замыкала топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России, более актуальных данных нет. Портфель активов состоит из двух подземных рудников (Бадран в Якутии и Кедровка в Бурятии), проекта по добыче золота открытым способом Александровское в Забайкалье, а также нескольких геологоразведочных активов. Контролирует компанию менеджмент.