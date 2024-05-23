Золотодобытчик Zapadnaya в 2023 году увеличил EBITDА в 1,8 раза до $79 млн
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Золотодобывающая группа Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная") по итогам 2023 года получила $78,8 млн EBITDA, сообщили "Интерфаксу" в компании.
Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Выручка выросла на 14% до $201,4 млн, хотя объем продаж в натуральном выражении немного просел, составив 105,6 тыс. унций.
Чистая прибыль выросла на 8% до $34,2 млн.
Результаты Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная"):
|Показатель
|2023 г.
|2022 г.
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|108,9
|106,8
|2 %
|Реализация золота, тыс. унций
|105,6
|106,4
|-1 %
|Выручка, $ млн
|201,4
|176,7
|14 %
|EBITDA, $ млн
|78,8
|42,9
|84 %
|Рентабельность по EBITDА
|39 %
|24 %
|15 п.п.
|Чистая прибыль, $ млн
|34,2
|31,6
|8 %
По итогам 2021 года ГРК "Западная" замыкала топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России, более актуальных данных нет. Портфель активов состоит из двух подземных рудников (Бадран в Якутии и Кедровка в Бурятии), проекта по добыче золота открытым способом Александровское в Забайкалье, а также нескольких геологоразведочных активов. Контролирует компанию менеджмент.