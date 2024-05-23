"Ростелеком" выступил за льготное кредитование российских ИТ-экспортеров и заказчиков за рубежом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Продвижение ИТ-решений за рубежом требует предоставления льготных кредитов как самим экспортерам, так и их заказчикам на покупку российских продуктов; без этого отечественным ИТ-компаниям будет сложно конкурировать с вендорами из других стран, считает вице-президент "Ростелекома" Иван Беров.

"Многие экспортеры, с которыми мы общались, да и сами мы видим, что в тех странах, в которых мы внедряем продукты, присутствуют иные "участники забега", которые дают возможность использовать достаточно дешевые кредиты. Если мы не научимся нашим экспортерам давать дешевые кредитные деньги, а в мире примерно 4-5% кредитные деньги стоят, то мы, к сожалению, можем не справиться с давлением капитала из других стран", - сказал Беров на конференции "ЦИПР 2024".

При этом, по его мнению, льготные кредиты необходимо предоставлять не только российским компаниям-экспортерам, но "еще научиться кредитовать заказчиков на той территории, которые эти продукты хотят приобретать".

Беров напомнил, что подобная практика существовала в Советском Союзе. "В Советском Союзе это называлось "связанные кредиты", их предоставляла наша страна для внедрения наших продуктов в тех странах, с которыми мы взаимодействуем", - напомнил топ-менеджер "Ростелекома".

По его словам, ранее порядка 60% экспорта ИКТ-услуг из России приходилось на недружественные страны. Из-за такого "перекоса" были утрачены связи в странах, куда сейчас российские компании заинтересованы переориентировать свой экспорт.

Поэтому сейчас важно вести восстановление связей в этих странах "совместно рука об руку бизнесу и государству", считает топ-менеджер.

"Поиск и выстраивание деловых отношений с партнерами-дистрибьюторами на местах – это задача, которую необходимо начинать уже сегодня. Это очень важная задача, потому что выходить в другую страну без партнера очень тяжело", - констатировал Беров.