Tesla больше не заявляет цель продавать 20 млн электромобилей в год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская Tesla удалила из своего ежегодного отчета о воздействии на окружающую среду, использовании водных ресурсов и кадровой политике (Impact Report) упоминание о цели продавать к концу десятилетия по 20 млн машин в год.

При этом компания по-прежнему хочет продавать "как можно больше продуктов Tesla", чтобы способствовать снижению использования ископаемого топлива.

В 2023 году Tesla продала 1,8 млн электромобилей. Также компания предупредила, что ожидает заметного замедления роста бизнеса.

Bloomberg назвало изъятие из отчета количественного показателя продаж очередным признаком того, что глава Tesla Илон Маск считает более важным выпуск беспилотных электромобилей, а не традиционных.

По словам работающих с ним людей, Маск в основном сосредоточен на выводе на рынок полностью автономных машин, которые компания намерена представить 8 августа.

В апреле он также обещал начать в конце 2024 года продажи более дешевых электромобилей.