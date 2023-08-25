Доля нелегальных сигарет в России близка к 14%

Эксперты оценили потери бюджета от нелегального оборота табака в пределах 130 млрд рублей в 2023 году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доля нелегального оборота сигарет в России составляет 13,9%, сообщила Ассоциация малоформатной торговли со ссылкой на результаты исследования ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции).

Во втором квартале 2022 года этот показатель составлял 12,1%.

Исследование показало, что больше всего нелегальной продукции в Южном федеральном округе (21,1%), наименьший показатель - на Дальнем Востоке (4,5%). В Приволжском федеральном округе доля нелегального оборота сигарет ниже, чем в целом по стране, и составляет 11,7%. Однако в прошлом году этот показатель составлял 7,3%

По оценке экспертов табачного рынка (она также приведена в пресс-релизе), потери бюджета от нелегального оборота табака в этом году могут составить до 130 млрд рублей.

Вступающий в силу с 1 сентября закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" усиливает контроль за отраслью. В качестве модели ее регулирования предложена действующая система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Закон вводит лицензирование в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать.

Полномочия в этой сфере передаются Росалкогольрегулированию, с 1 сентября служба будет называться Росалкогольтабакконтроль.

"На первом этапе будем заниматься обязательной регистрацией основного технологического оборудования", - заявил процитированный в пресс-релизе представитель службы Тимур Татаринцев. Он также поддержал обсуждающееся в последнее время предложение о передаче части акцизных платежей в региональные бюджеты. "Это будет стимулировать региональные власти эффективнее бороться с нелегальным оборотом табака", - заявил он.