Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Доля незаконного оборота сигарет в России в 2023 году снизилась до 12,6%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России к концу 2023 года доля незаконного оборота сигарет составила 12,6% против показателя в 13,3% на середину 2023 года, при этом в ряде регионов уровень контрафакта сигарет достигает 30%.

Об этом сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский со ссылкой на данные "Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (АНО "ННЦК").

Доля подделок в сегменте никотинсодержащей продукци снизилась до 68% с 79% на конец 2022 года, продолжил Заславский.

Потери бюджета за 9 месяцев 2023 года, по оценкам ННЦК, составили порядка 75 млрд рублей, добавил он.

Вице-президент аффилированных компаний "Филипп Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко сообщил, что, по оценкам компании (на базе обращений в компанию, а также отчетов МВД, ФТС, Роспотребнадзора, публикаций в СМИ), доля изъятой с рынка и уничтоженной нелегальной продукции в 2023 году составляет около 1,3 млрд штук сигарет при совокупном объеме рынка нелегальной продукции в 25-30 млрд сигарет.

В целом за 2023 год было закрыто порядка 15 нелегальных производств, которые делали контрафактную продукцию в РФ, добавил Слипченко.

Минпромторг МВД ННЦК Сергей Слипченко Владислав Заславский Филипп Моррис Интернэшнл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владимир Рыжков досрочно сложил полномочия депутата Мосгордумы

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 195 на 195

РКН рекомендует провайдерам подключиться к Нацсистеме доменных имен для избежания сбоев

РКН рекомендует провайдерам подключиться к Нацсистеме доменных имен для избежания сбоев

В МВД РФ опровергли проведение проверки в отношении певца Shaman

Polymetal сохраняет план продать активы в России до конца I квартала

Экс-президент Внешпромбанка Маркус получила 13 лет по второму делу о хищениях

Экс-президент Внешпромбанка Маркус получила 13 лет по второму делу о хищениях

КC подтвердил право суда запретить преступнику приходить домой и на работу к жертве

КC подтвердил право суда запретить преступнику приходить домой и на работу к жертве

Песков назвал "небезынтересным" прогноз МВФ о росте ВВП РФ в 2024 году на 2,6 %

Песков назвал "небезынтересным" прогноз МВФ о росте ВВП РФ в 2024 году на 2,6 %

В Кремле заявили, что новости о Залужном свидетельствуют о проблемах Киева

Дума приняла закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Дума приняла закон о конфискации за преступления против безопасности РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });