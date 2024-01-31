Доля незаконного оборота сигарет в России в 2023 году снизилась до 12,6%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России к концу 2023 года доля незаконного оборота сигарет составила 12,6% против показателя в 13,3% на середину 2023 года, при этом в ряде регионов уровень контрафакта сигарет достигает 30%.

Об этом сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский со ссылкой на данные "Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (АНО "ННЦК").

Доля подделок в сегменте никотинсодержащей продукци снизилась до 68% с 79% на конец 2022 года, продолжил Заславский.

Потери бюджета за 9 месяцев 2023 года, по оценкам ННЦК, составили порядка 75 млрд рублей, добавил он.

Вице-президент аффилированных компаний "Филипп Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко сообщил, что, по оценкам компании (на базе обращений в компанию, а также отчетов МВД, ФТС, Роспотребнадзора, публикаций в СМИ), доля изъятой с рынка и уничтоженной нелегальной продукции в 2023 году составляет около 1,3 млрд штук сигарет при совокупном объеме рынка нелегальной продукции в 25-30 млрд сигарет.

В целом за 2023 год было закрыто порядка 15 нелегальных производств, которые делали контрафактную продукцию в РФ, добавил Слипченко.