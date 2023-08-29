"Вертолеты России" в I полугодии получили 16,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - АО "Вертолеты России" в I полугодии 2023 получило 16,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 11,1 млрд руб. чистого убытка за тот же период 2022 года, говорится в отчете компании.

Выручка составила 95,2 млрд руб. (+25%), себестоимость продаж - 59,2 млрд руб. (+13%). Существенное давление на финансовый результат группы оказали коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (24,2 млрд руб.).

Долгосрочные обязательства холдинга на конец полугодия составили 115,6 млрд руб. против 124,1 млрд руб. на конец 2022 года. В частности, долгосрочные кредиты и займы уменьшились с 96 млрд до 94,7 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 391,8 млрд против 260,1 млрд руб., относящиеся к ним кредиты и займы сократились с 54 млрд до 32,5 млрд руб.

После отчетной даты "Вертолеты России" привлекли банковские кредиты на общую сумму 37,9 млрд руб. и погасили долги на 5,6 млрд руб., сказано в отчете.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих. Холдинг контролирует госкорпорация "Ростех".