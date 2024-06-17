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Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда благодаря возврату в строй остановленных ранее из-за нехватки электричества мощностей.

Сильные ливни улучшили запасы гидроэнергоресурсов в провинции Юньнань, основном регионе производства алюминия в КНР, что позволило металлургическим заводам восстановить работу.

Производство алюминия в стране в прошлом месяце повысилось на 7,2%, до 3,65 млн тонн, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В этом месяце мощности по производству еще порядка 330 тыс. тонн алюминия в провинции могут вернуться в строй, отмечает агентство Bloomberg.

Производство стали в Китае в мае повысилось на 2,7% до 92,86 млн тонн.

В целом объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце вырос на 5,6% в годовом выражении, в январе-мае – на 6,2%.

Фьючерсы на алюминий теряют в цене 0,9% в ходе торгов в понедельник, торгуются на уровне $2498,5 за тонну.

Китай
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