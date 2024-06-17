Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Французский фондовый индекс CAC 40 за прошлую неделю упал более чем на 6%, что стало худшим показателем за два года, сообщает MarketWatch.

В результате капитализация французского рынка акций опустилась до $3,17 трлн, что меньше, чем у британского рынка ($3,23 трлн), по данным FactSet.

Причиной падения стало то, что президент Франции Эммануэль Макрон из-за поражения на выборах в Европейский парламент его социал-либеральной партии "Возрождение" объявил 9 июня о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и назначил досрочные выборы.

При этом аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в случае победы на предстоящих во Франции парламентских выборах крайне правой партии "Национальное объединение", которая ощутимо обошла "Возрождение" на выборах в Европарламент, снижение рынка акций страны может продолжиться.

При этом сценарии больше всего пострадают банки, строительная отрасль и компании, занимающиеся газо- и электроснабжением, а также, вероятно, упадут котировки бумаг французских и европейских оборонных компаний. Меньше всего пострадают компании со значительным присутствием на зарубежных рынках, такие как Remy Cointreau, L'Oreal и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, отмечают аналитики.

Тем не менее, они считают более вероятным, что ни одна из партий не получит большинства в Национальном собрании.

"Такой политический тупик ограничит риски принятия крупных экономических мер. Однако соотношение долга к ВВП, скорее всего, ухудшится, учитывая трудности с проведением необходимых ограничений расходов через парламент для сокращения государственного дефицита и проведением структурных реформ, которые нужны для стимулирования экономического роста", - отмечают в Goldman Sachs.

При этом рынок вздохнул бы с облегчением, если союзники Макрона и правоцентристские республиканцы получили бы абсолютное большинство, полагают эксперты банка.

CAC 40 в ходе торгов в понедельник растет на 0,4%. За последний месяц он снизился на 8,1%, за три месяца - на 7,6%.