Акционеры МКАО "Хэдхантер" утвердили поправки в устав для публичного статуса и допэмиссию под обмен

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акционеры МКАО "Хэдхантер" утвердили поправки в устав, связанные с получением компанией публичного статуса. Необходимые решения приняты на собрании акционеров МКАО, состоявшемся 24 мая, сообщила компания.

Также они утвердили увеличение уставного капитала МКАО – через допэмиссию 18 млн акций по открытой подписке. В сообщении компании говорится, что акции могут быть оплачены акциями кипрской HeadHunter Group Plc и американскими депозитарными расписками на них, а также денежными средствами.

В пресс-службе HH "Интерфаксу" пояснили, что допэмиссия готовится в рамках обмена акций, необходимого для процесса редомициляции HH в РФ, а также для программы долгосрочной мотивации менеджмента.

Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 года и избрали совет директоров.

В совет директоров МКАО избраны основатель и старший партнер Elbrus Capital Дмитрий Крюков, партнер Elbrus Capital Валентин Машков, CEO HH Дмитрий Сергиенков, основатель "Циан" Максим Мельников, CEO "Циан" Дмитрий Григорьев, управляющий партнер Kismet Capital Group Светлана Ушакова и бывший член совета директоров TCS Group Holding Сергей Арсеньев, а также независимые директора HeadHunter Group Plc Дуглас Гарднер и Ольга Филатова.

МКАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter. В настоящее время группа находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа МКАО получило 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc (73,2% без учета казначейских акций). В марте акционеры кипрской компании одобрили ее редомициляцию в САР в Калининградской области. Ранее сообщалось, что МКАО рассчитывает получить листинг на "Мосбирже" в III квартале 2024 года.

В апреле у МКАО изменился состав акционеров. Так, основатель разработчика ПО Balance Platform Леван Назаров стал косвенным владельцем 10,3% МКАО "Хэдхантер". Еще 7,99% МКАО "Хэдхантер" приобрело ООО "Новые Проекты" Одиссея Гаврилова. Владельцем еще 12,71% МКАО "Хэдхантер" стала кипрская Ajax Private Limited.

Кроме того, из сообщений МКАО следовало, что у компании имеется еще три прямых совладельца, а также один косвенный. Распределение долей, как и названия инвесторов, не раскрывались.

В отчете HeadHunter Group PLC, опубликованном в апреле 2023 года, говорилось, что крупнейшим акционером HH с долей 22,8% являлась Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% было у Elbrus Capital.