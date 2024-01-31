МКАО "Хэдхантер" разместило допэмиссию для обмена акций HeadHunter почти в полном объеме

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - МКАО "Хэдхантер" разместило 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии.

Как сказано в сообщении компании на ленте раскрытия, размещение состоялось по закрытой подписке, цена размещения - 2,3 тысячи рублей.

В декабре компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 37 098 264 акций. Тогда же компания сообщала, что владельцы этого количества ценных бумаг, или 73,3% акций, находящихся в обращении, подали заявки в рамках оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group PLC на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

31 октября МКАО "Хэдхантер" объявило об оферте на выкуп и обмен ценных бумаг для держателей акций и американских депозитарных акций кипрской HeadHunter Group PLC - в рамках реструктуризации бизнеса группы и ее редомициляции в России.

Оферта на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО действовала для держателей, не связанных с "недружественными" странами, чьи акции хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры. Процедура предусматривала допэмиссию акций МКАО.

При этом выкуп акций не проводился: заявки подали держатели лишь 1,3% бумаг HHR, тогда как для реализации оферты требовались заявки на покупку не менее 20% от общего количества выпущенных акций.

По итогам процесса МКАО "Хэдхантер" должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на "Мосбирже". Саму Headhunter Group PLC также планируется в будущем редомицилировать в Россию.

В опубликованном в апреле 2023 года HeadHunter Group Plc отчете 20-F говорилось, что на 31 декабря 2022 года количество выпущенных акций HH составляло 50 635 720 штук; крупнейшим акционером HH с долей 22,8% была Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% - у Elbrus Capital.