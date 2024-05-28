Рубль стабилен относительно доллара и юаня после заметного укрепления накануне

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доллар и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен после роста накануне и в условиях ожидания ярких драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,665 руб./$1 (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,02 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,1785 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях ожидания ярких стимулов к движению. Нацвалюта заметно укрепилась в понедельник - доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 января. Поддержку рублю продолжают оказывать компании-экспортеры, которым предстоит во вторник, 28 мая, перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Также рубль поддерживает растущая нефть. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,3 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,91 за баррель, что на 1,53% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,24%, японский Nikkei 225 - на 0,26%, гонконгский Hang Seng растет на 0,69%, южнокорейский Kospi - на 0,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,16%.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День памяти).