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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

"АЛРОСА" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ на 8%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в I квартале 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 8% в годовом измерении, до 20,5 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Квартальная выручка выросла на 32%, до 99,6 млрд рублей, себестоимость - на 37%, до 61,6 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают в том числе, например, курсовые разницы) составили 4,3 млрд рублей против прочих доходов 1,6 млрд рублей годом ранее.

Общий долг "АЛРОСА" с начала года вырос на 6% и составил на конец марта 158,9 млрд рублей. При этом чистый долг, по подсчетам, снизился на 26%, до 88,1 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млрд рублей:

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика
Выручка 99,603 75,330 32%
Себестоимость продаж (61,557) (44,880) 37%
Валовая прибыль 38,046 30,450 25%
Коммерческие и управленческие расходы (8,655) (4,112) 110%
Прибыль от продаж 29,391 26,338 12%
Прочие доходы (расходы), нетто (4,260) 1,624 -
Прибыль до налогообложения 25,831 27,194 -5%
Чистая прибыль 20,461 22,298 -8%

АЛРОСА
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