"АЛРОСА" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ на 8%
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в I квартале 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 8% в годовом измерении, до 20,5 млрд рублей, сказано в отчетности компании.
Квартальная выручка выросла на 32%, до 99,6 млрд рублей, себестоимость - на 37%, до 61,6 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают в том числе, например, курсовые разницы) составили 4,3 млрд рублей против прочих доходов 1,6 млрд рублей годом ранее.
Общий долг "АЛРОСА" с начала года вырос на 6% и составил на конец марта 158,9 млрд рублей. При этом чистый долг, по подсчетам, снизился на 26%, до 88,1 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млрд рублей:
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Выручка
|99,603
|75,330
|32%
|Себестоимость продаж
|(61,557)
|(44,880)
|37%
|Валовая прибыль
|38,046
|30,450
|25%
|Коммерческие и управленческие расходы
|(8,655)
|(4,112)
|110%
|Прибыль от продаж
|29,391
|26,338
|12%
|Прочие доходы (расходы), нетто
|(4,260)
|1,624
|-
|Прибыль до налогообложения
|25,831
|27,194
|-5%
|Чистая прибыль
|20,461
|22,298
|-8%