"АЛРОСА" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ на 8%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в I квартале 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 8% в годовом измерении, до 20,5 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Квартальная выручка выросла на 32%, до 99,6 млрд рублей, себестоимость - на 37%, до 61,6 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают в том числе, например, курсовые разницы) составили 4,3 млрд рублей против прочих доходов 1,6 млрд рублей годом ранее.