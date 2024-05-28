Рубль во вторник не изменился к бивалютной корзине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доллар лишь слегка понизился, евро и китайский юань столь же незначительно укрепились на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и снижения спроса на рублевую ликвидность к моменту завершения единого дня уплаты налогов.

Курс доллара составил 88,58 руб. в 19:00, что на 4,4 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,44 руб., подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 4,7 копейки, до 92,11 руб. Курс китайского юаня повысился на 1,1 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника незначительной смешанной динамикой к основным валютам на фоне закрытия позиций после уверенного укрепления в предыдущие дни. Со вторника наблюдается снижение спроса на рублевую ликвидность с учетом завершения налоговых выплат мая, так как в этот день в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Смешанная динамика валютных пар может быть обусловлена падением доллара рынке Forex к другим валютам, в том числе к евро, в ожидании новых сигналов об американской инфляции.

Апрельское значение индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке инфляционных рисков, будет обнародовано в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что рост индикатора остался на мартовском уровне в 2,7% в годовом исчислении и 0,3% в помесячном.

Ранее сразу несколько членов руководства Федрезерва заявили, что намерены дождаться более убедительных сигналов замедления инфляции прежде, чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики Федрезервом.

Кашкари также не стал исключать вероятности, что ФРС может даже повысить ставку, если инфляция перестанет замедляться.

Рынок теперь оценивает вероятность снижения ставки в сентябре в 49,4% по сравнению с 65,7% неделей ранее, пишет MarketWatch. В начале года ожидалось, что Федрезерв понизит ставку шесть раз в 2024 году, сейчас оптимисты надеются на два снижения.

"На торгах вторника рубль теснил доллар к отметке 88,2, после чего американская валюта начала постепенно отыгрываться. Локальная поддержка со стороны налогового периода остается позади. Американская валюта могла бы дорожать сильнее, но импульс может сдерживать ослабление глобальных позиций доллара. Индекс DXY теряет 0,3% - чуть выше 104 п. Это же помогло сырьевым котировкам улучшить позиции. Фундаментально позиции рубля прочны благодаря относительно высоким ценам на нефть, жесткому курсу ДКП, обязательной репатриации и продаже большей части экспортной выручки, валютных интервенций ЦБ. Тем не менее, потеряв поддержку в виде налогового периода, рубль в ближайшие дни может немного отступить, закрепившись в зоне 89-90 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Укрепление рубля происходило в условиях относительно высоких цен на нефть и снижения импорта. Кроме того, вероятно, в последние недели на валютный рынок поступает валютная выручка, полученная от продажи нефти по более высоким ценам, чем сейчас. Также котировки поддерживал налоговый период, который завершится сегодня. Завершение налогового периода можно было наблюдать уже сегодня, темпы укрепления рубля резко снизились. В ближайшее время не исключена коррекция - локальное ослабление рубля. Ее ускорению может способствовать рост доллара США в случае, если статистика по инфляции в пятницу окажется негативной. К концу года более вероятным представляется умеренное ослабление рубля - до уровня 95 за доллар. Этому будут способствовать сезонное увеличение импорта, а также поступление на рынок валютной выручки, полученной от продажи нефти по более низким ценам, чем в апреле", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть продолжают расти во вторник на фоне усиления геополитической напряженности. Трейдеры следят за операцией Израиля в Рафахе и оценивают новости об очередной атаке на судно в Красном море.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $84,11 за баррель, что на 1,23% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,68%, до $79,8 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на выходных и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на добычу сырья на второе полугодие.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 мая на 24,77 копейки, до 88,4375 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,51 копейки, до 96,2383 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 1,1457 рубля по отношению к пятнице и составил 88,4238 руб. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за праздничного дня в США (День памяти). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал относительно понедельника на 25,55 копейки, до 88,4745 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 253,582 млн, из которых $293,351 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $960,231 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 8,54 копейки, до 96,1969 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 5,18 копейки, до 96,281 руб. Объем торгов евро составил EUR428,336 млн, из которых EUR158,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR269,635 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 900,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 230 млрд рублей и спросе 1 трлн 900,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 мая, банки разместили 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и спросе 1 трлн 907,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 мая опустилась на 4 базисных пункта, до 15,8% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц уменьшилась во вторник на 1 базисный пункт, до 16,02% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне - 16,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев увеличилась относительно понедельника на 1 базисный пункт, поднявшись до 16,23% годовых.