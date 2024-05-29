Группа "Аэрофлот" планирует увеличить перевозки за рубеж в 2024 году почти на 18%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот", объединяющая одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию", рассчитывает перевезти за рубеж в 2024 году 11,3 млн пассажиров, говорится в годовом отчете компании.

В 2023 году международный пассажиропоток группы составил 9,6 млн человек, таким образом, в этом году показатель планируется увеличить почти на 18%.

Как сказано в презентации "Аэрофлота", зарубежная маршрутная карта группы по состоянию на февраль состояла из рейсов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, на Кубу, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы (продажи с вылетом после 15 мая были закрыты - ИФ), в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку.

Целевое значение общего пассажиропотока "Аэрофлота" на этот год - 51,4 млн человек, что предполагает рост относительно прошлогоднего фактического (47,3 млн человек) почти на 9%. О планах перевезти "более 50 млн пассажиров" ранее заявлял гендиректор компании Сергей Александровский. Пассажирооборот, согласно отчету, должен достигнуть в 2024 году 138,8 млрд пассажиро-километров (+12,5%).

Доля "Аэрофлота" на российском авиационном рынке (с учетом работающих на нем иностранных перевозчиков) в этом году, как ожидается, вырастет до 40% относительно 38,5%, зафиксированных в прошлом году. Целевая доходность перевозок - 4,3 руб. на кресло-километр (против фактических 4,35 руб. в 2023 году), затраты на предельный пассажирооборот - 4,19 руб./ккм (против 1,6 руб.).

Коэффициент чистый долг/EBITDA группы, который на конец 2023 года оценивался в 2х, в 2024 году оценивается в 4,4х.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".