Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5-0,6% на старте торгов вторника

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся во вторник коррекционным ростом цен большинства blue chips после падения предыдущих дней, игроки закроют часть коротких позиций в ожидании новостей; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и проседает нефть (Brent торгуется у $77,6 за баррель), что выступает сдерживающим фактором для "быков".

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, лидируют в росте котировки ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 3156,2 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 1117,79 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар подешевел на 25 копеек до 88,84 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,3%), "Северстали" (+2,5%), ВТБ (+2,5%), Polymetal (+2,4%), АФК "Система" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,4% "префы"), "Московской биржи" (+1,6%), "ТКС Холдинг" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Магнита" (+1,2%), "Газпрома" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает во вторник роста российского рынка акций - после трех дней сильного падения индекс МосБиржи готов хотя бы частично восстановиться. При благоприятном исходе индекс может подняться выше 3200 пунктов. Однако стоит понимать, что это лишь передышка, полноценное восстановление рынка на данный момент невозможно. По итогам заседания Банка России в пятницу можно будет сказать точнее о сроках и вероятности дальнейшего роста индекса МосБиржи, считает он.

"Минфин планирует повысить НДПИ для золотодобытчиков. По нашим оценкам, это приведет к сокращению чистой прибыли примерно на 4%. Для самого ПАО "Полюс" рисков нет благодаря рекордной маржинальности бизнеса в отрасли. Повысить налоговую нагрузку планируется и для угольной отрасли. Учитывая и так непростое положение для российских угледобытчиков, это может стать ощутимым изменением", - полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть Brent впервые с февраля опустились ниже $80 за баррель. Давление на цены оказывает ослабление геополитической напряженности, опасения снижения спроса со стороны Китая, а также ожидаемый рост предложения со стороны ОПЕК+ уже осенью. Добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/с было продлено альянсом до конца сентября 2024 года, а затем в течение года сокращения буду будут постепенно сворачиваться.

На российском рынке акций негатив вокруг бумаг "Магнита" связан с тем, что они попали в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС. В битве за первенство в условиях консолидации на рынке ритейла "Магнит" проигрывает X5 Group по темпам роста финансовых показателей и рентабельности. "Магнит" стоит дороже, чем X5 Group, хотя и дешевле, чем "Лента". Вместе с тем, реакция рынка в отношении дивидендов "Магнита" оказалась чрезмерно негативной, и нельзя исключать, что компания направит позднее нераспределенную прибыль на выплату дивидендов. Вместе с тем, в отношении акций "Магнита" есть драйвер для роста в виде погашения выкупленных акций у нерезидентов, полагают эксперты.

Тем временем переговоры Китая и России по проекту "Сила Сибири - 2" зашли в тупик: КНР хочет закупать природный газ по близким к внутрироссийским ценам и не гарантирует объемы закупок. "Газпром" такой расклад не устраивает, компании нужен по проекту контракт, который позволит компенсировать падение экспорта в Европу (до 45 млрд кубометров в 2023 году со 175-180 млрд кубометров в 2018-2019 годах), отмечают эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, одним из поводов для падения рынка в понедельник стали негативные новости: власти России планируют повысить НДПИ на золото, алмазы и железную руду. Размер повышения не критичен для бизнеса, но в совокупности с увеличением фискальной нагрузки (если она будет одобрена) отнимет у компаний данных секторов более 10% прибыли.

Западные СМИ написали, что Китай требует по "Силе Сибири 2" цены, близкие к внутрироссийским, и при этом не гарантирует объемы закупок. Таким образом, тает надежда, что за счет Поднебесной "Газпром" может поправить свои дела, полагает эксперт.

Нефть Brent пробила вниз мощную поддержку $81 за баррель. "Пока мы рассматриваем это как спекулятивную атаку, поскольку воскресные решения ОПЕК+ расцениваем все-таки как позитивные для рынка. Однако риски замедления роста мировой экономики во втором полугодии очень серьезные, и нефть на них реагирует", - считает Антонов.

Если поддержка $76-77 за баррель Brent не успокоит "медведей", то есть технический риск падения котировок в район $72 за баррель, полагает представитель "Алор брокер".

В США накануне фондовые индексы изменились на 0,1-0,6%. Инвесторы продолжают строить прогнозы для дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне более долгий период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.

Тем временем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM Manufacturing), в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в мае выросло до 51,3 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 50,9 пункта.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

Потребительские цены в Южной Корее в мае выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщило во вторник статуправление страны. Это минимальные темпы подъема с июля прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в апреле. Также она оказалась ниже среднего прогноза аналитиков в 2,8%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен в мае относительно предыдущего месяца составил 0,1% при ожидавшемся повышении на 0,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз, обновляя минимумы с начала февраля. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 1% до $77,57 за баррель (-3,4% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,3% до $73,26 за баррель (-3,6% в понедельник).

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.