S&P ухудшило прогноз рейтинга BP до "стабильного" на опасениях по поводу долга

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global пересмотрело прогноз для кредитного рейтинга британской энергетической компании BP Plc до "стабильного" с "позитивного" на опасениях, что компания не сможет сократить свою долговую нагрузку.

Долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-".

В феврале BP пообещала направлять 80% свободного денежного потока на выкуп акций вместо 60% ранее. При этом долг компании составляет порядка $24 млрд.

"Мы полагаем, что новая стратегия BP по распределению средств не приведет к существенному снижению долга в будущем", - говорится в сообщении S&P.

По данным на конец 2023 года, соотношение потока средств от основной деятельности к долгу (FFO/debt) BP составляло 41,9%. Это значительно хуже, чем аналогичный показатель у таких конкурентов как Chevron Corp., Shell и ExxonMobil, у которых он превышает 75%. Аналитики S&P полагают, что этот разрыв, скорее всего, будет только расти.

Акции BP дешевеют на 3,8% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 0,7%, тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 6,1%.