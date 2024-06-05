Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Роструд по итогам 2023 года выполнил план по доходам на 71%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прогнозируемый показатель по доходам Роструда в 2023 году был достигнут на 71%, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2023 год в Роструде.

"На 2023 год прогнозные показатели по доходам установлены в объеме 3 204 470,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 275 753,1 тыс. рублей, или 71,0 % от установленного прогноза",- сообщается в заключении ведомства.

В нем также уточняется, что исполнение прогноза по административным штрафам за нарушение трудового законодательства в 2023 году составило 43,2 %. В Счетной палате неисполнение прогноза объяснили мораторием на плановые проверки, который действует в России.

Мораторий на плановые проверки действует до 2030 года. Он не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска (электростанции, предприятия химической промышленности и т.д.). В конце 2023 года правительство по поручению президента продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года.

В пресс-службе Счетной палаты в свою очередь сообщили о том, что в 2023 году Роструд обеспечил высокий уровень исполнения расходов бюджета - 99,7% (69,1 млрд рублей).

Там отметили, что в структуре расходов Роструда основная доля приходится на межбюджетные трансферты, предоставляемые субъектам РФ на социальную поддержку безработных, а также на реализацию программ, связанных с обеспечением рынка труда.

"Исполнение по межбюджетным трансфертам составило в 2023 году 51,4 млрд рублей или 99,8%. Дебиторская задолженность Роструда за год выросла на 94,6% и составила на 1 января 2024 года 2,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, кредиторская задолженность Роструда снизилась в 2023 году на 19,8% и составила 31,4 млн рублей.

Роструд Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подъем рынка акций РФ по индексу МосБиржи во вторник стал рекордным с февраля

Подъем рынка акций РФ по индексу МосБиржи во вторник стал рекордным с февраля

Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });