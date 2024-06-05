Роструд по итогам 2023 года выполнил план по доходам на 71%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прогнозируемый показатель по доходам Роструда в 2023 году был достигнут на 71%, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2023 год в Роструде.

"На 2023 год прогнозные показатели по доходам установлены в объеме 3 204 470,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 275 753,1 тыс. рублей, или 71,0 % от установленного прогноза",- сообщается в заключении ведомства.

В нем также уточняется, что исполнение прогноза по административным штрафам за нарушение трудового законодательства в 2023 году составило 43,2 %. В Счетной палате неисполнение прогноза объяснили мораторием на плановые проверки, который действует в России.

Мораторий на плановые проверки действует до 2030 года. Он не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска (электростанции, предприятия химической промышленности и т.д.). В конце 2023 года правительство по поручению президента продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года.

В пресс-службе Счетной палаты в свою очередь сообщили о том, что в 2023 году Роструд обеспечил высокий уровень исполнения расходов бюджета - 99,7% (69,1 млрд рублей).

Там отметили, что в структуре расходов Роструда основная доля приходится на межбюджетные трансферты, предоставляемые субъектам РФ на социальную поддержку безработных, а также на реализацию программ, связанных с обеспечением рынка труда.

"Исполнение по межбюджетным трансфертам составило в 2023 году 51,4 млрд рублей или 99,8%. Дебиторская задолженность Роструда за год выросла на 94,6% и составила на 1 января 2024 года 2,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, кредиторская задолженность Роструда снизилась в 2023 году на 19,8% и составила 31,4 млн рублей.