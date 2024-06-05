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Зарплаты в РФ в марте выросли на 12,9% в реальном выражении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2024 года составил 12,9% после увеличения на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2024 года составила 87 тыс. 740 руб., повысившись на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года.

В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Минэкономразвития РФ в апреле повысило прогноз роста средней реальной заработной платы в РФ в 2024 году до 6,5% (с 2,5% в сентябрьской версии прогноза), в 2025 году - до 3,6% (с 2,6%), в 2026 году - до 2,8% (с 2,3%).

Росстат Минэкономразвития
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