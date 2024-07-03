Росстат сообщил о росте реальных зарплат в апреле на 8,5% после мартовских 12,9%

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в апреле выросла г/г на 17% до 83 875 рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в апреле 2023 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 8,5% после увеличения на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил Росстат.

За январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в апреле 2024 года составила 83 875 рублей, повысившись на 17% по сравнению с апрелем 2023 года.

В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в России на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Минэкономразвития в апреле повысило прогноз роста средней реальной заработной платы в стране в 2024 году до 6,5% (с 2,5% в сентябрьской версии прогноза), в 2025 году - до 3,6% (с 2,6%), в 2026 году - до 2,8% (с 2,3%).