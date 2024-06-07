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Промпроизводство в Германии в апреле неожиданно снизилось

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в апреле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

Промпроизводство в Германии снизилось по итогам второго месяца подряд, в марте оно сократилось на 0,4%.

Выпуск потребительских товаров в апреле увеличился на 0,8%, средств производства - также на 0,8%, промежуточных товаров - снизился на 0,9%.

Объемы строительства упали на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии выросла на 1,6%.

Объем промпроизводства в Германии в апреле был на 3,9% ниже, чем годом ранее.

Германия
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