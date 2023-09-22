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Перепроданный пакет Тольяттихимбанка в "Метафракс Кемикалс" перейдет государству

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу государства принадлежащий ООО "Центр экологического отдыха Восток" пакет акций АО "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп"), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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Раньше этим пакетом акций владел Тольяттихимбанк.

"Исковое заявление заместителя генерального прокурора Российской Федерации удовлетворить. Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс Кемикалс" (. . .) в количестве 2 миллиона 124 тысячи штук (0,7% уставного капитала - ИФ) из чужого незаконно владения ООО "Центр экологического отдыха" Восток", - объявила судья Татьяна Морозова.

Акции должны быть зачислены на счет Росимущества.

Свои требования Генпрокуратура мотивировала тем, что в ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры изменил процессуальный статус участвующих в деле лиц. Так, привлеченный изначально в качестве ответчика Тольяттихимбанк стал третьим лицом, а ООО "Центр экологического отдыха "Восток" стал ответчиком вместо третьего лица. Причиной стало то обстоятельство, что летом текущего года банк продал свой пакет этому ООО.

По словам представителя банка, договор купли-продажи продажи акций был расторгнут 11 сентября. Ценные бумаги в настоящее время находятся на счете депо ООО "Центр экологического отдыха" Восток", открытом в Тольяттихимбанке. При этом их возврат на счет депо Тольяттихимбанка невозможен, так как действуют обеспечительные меры в части запрета на проведение операций по списанию и зачислению спорного пакета. "Собственником является ООО, так как на его счете депо числятся акции, несмотря на расторжение договора", - отметил представитель банка.

В ходе судебного заседания новый ответчик и Тольяттихимбанк не возражали против удовлетворения иска.

Против удовлетворения требований Генпрокуратуры выступило само АО "Метафракс Кемикалс", привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица.

В августе Генпрокуратура попросила этот суд признать незаконными итоги приватизации АО "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу государства акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (93,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%)

8 сентября Пермский краевой арбитраж по этому иску признал незаконными итоги приватизации АО "Метафракс Кемикалс" и взыскал в пользу государства 94,2% акций предприятия ("281 672 929 акций (93,9% уставного капитала - ИФ) из чужого незаконного владения АО "Метахолдинг", 802 299 акций (0,3% уставного капитала - ИФ) из чужого незаконного владения ООО "Метафракс Трейдинг""). Суд также обязал АО "Регистратор Интрако" списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества. По ходатайству Генпрокуратуры суд постановил, что эти решения должны быть исполнены немедленно, но дал ответчикам месяц на подачу апелляции.

Требования в отношении пакета Тольяттихимбанка по просьбе истца были выделены в отдельно производство.

В суде представитель Генпрокуратуры объяснял, что ведомство считает незаконной состоявшуюся в 90-х годах приватизацию предприятия, так как действовал прямой запрет в отношении приватизации предприятий, производящих ядовитые вещества, а согласие на приватизацию было выдано неуполномоченным государственным органом.

Представители "Метахолдинга" возражали, что согласно действующим на момент приватизации нормативным документам и ГОСТам, метанол не относился к ядам, а поэтому запрета на приватизацию не имелось, и сама приватизация прошла под полным контролем государства и имущество выбыло в соответствии с его волей. Предприятие, по их мнению, не является стратегическим и занимается агрохимией. Ответчики получили акции завода по возмездным сделкам и на законных основаниях, считаются добросовестными приобретателями, а потому требования Генпрокуратуры необоснованны, к тому же срок исковой давности истек еще в 90-х годах.

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"Метафракс групп"

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. Как сказано на сайте компании, химический дивизион группы включает в себя, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

Сейчас списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды удалила. Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%. В ходе судебного заседания Генпрокуратура приобщила к материалам дела документы, касающиеся наличия вида на жительство (США) у бенефициара компании Сейфеддина Рустамова (как трастовый управляющий контролирует АО "Метахолдинг" через Sorcy Investments Trust).

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократил выручку по РСБУ на 15% к уровню 2021 года - до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.

Тольяттихимбанк Метафракс Пермский край Генпрокуратура Росимущество
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