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Новак прогнозирует рост мирового спроса на нефть до 2035 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в ближайшие десять лет ежегодно будет расти более чем на 1 млн б/с, считает вице-премьер Александр Новак. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.

"Мы смотрим не сиюминутно на ситуацию на рынке. Все-таки это нефтяная отрасль, которая очень капиталоемкая, инвестиционная, по срокам длительный процесс. Мы смотрим на 10-15-20 лет вперед. Мы считаем, что в ближайшие десять лет, например, спрос будет расти на рынке более 1 млн б/с", - сказал он.

"Мы видим, что в ближайшей перспективе для того, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения, нам нужно будет увеличивать предложения", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что сейчас необходимо "выдержать момент" наличия на рынке дополнительных предложений нефти со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Бразилии и Норвегии. При этом вице-премьер заметил, что поставки сланцевой нефти из США уже снижаются.

"Мы наблюдаем замедление предложения на рынок (из США - ИФ). В этом году это будет, на мой взгляд, 0,4-0,5 млн б/с. Это значительно меньше дополнительного прироста спроса", - сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее нефтяного рынка.

Александр Новак США Бразилия Норвегия
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