Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Майкл Блумберг присоединился к борьбе за контроль над клубом НБА "Миннесота Тимбервулвз"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг присоединился к миноритарным владельцам клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Миннесота Тимбервулвз" Марку Лоре и Алексу Родригесу в борьбе за контроль над ним с мажоритарным собственником Гленом Тейлором, пишет Financial Times со ссылкой на представителя Лоре и Родригеса.

Предприниматель в сфере электронной торговли Лоре и бывшая звезда бейсбола Родригес также пытаются получить контроль над женским баскетбольным клубом "Миннесота Линкс". В 2021 году они подписали контракт о покупке двух клубов у Тейлора за $1,5 млрд.

Размер доли Блумберга пока выяснить не удалось, отмечает FT. Ранее в 2024 году он вместе с основателем инвесткомпании Carlyle Дэвидом Рубенштейном и другими инвесторами купил бейсбольный клуб "Балтимор Ориолс" за $1,73 млрд.

"Миннесота Тимбервулвз" в текущем году впервые за 20 лет вышла в финал западной конференции НБА, победа в котором открывает путь к финалу всего чемпионата, однако уступила клубу "Даллас Маверикс".

Миннесота Тимбервулвз НБА Майкл Блумберг Глен Тейлор США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

ЦБ РФ рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 б.п.

Глава ЦБ РФ заявила о возросшей вероятности повышения ключевой ставки

Представители руководства ЕЦБ призвали к осторожности со снижением ставок

ПМЭФ-2024

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });