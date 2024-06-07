Майкл Блумберг присоединился к борьбе за контроль над клубом НБА "Миннесота Тимбервулвз"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг присоединился к миноритарным владельцам клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Миннесота Тимбервулвз" Марку Лоре и Алексу Родригесу в борьбе за контроль над ним с мажоритарным собственником Гленом Тейлором, пишет Financial Times со ссылкой на представителя Лоре и Родригеса.

Предприниматель в сфере электронной торговли Лоре и бывшая звезда бейсбола Родригес также пытаются получить контроль над женским баскетбольным клубом "Миннесота Линкс". В 2021 году они подписали контракт о покупке двух клубов у Тейлора за $1,5 млрд.

Размер доли Блумберга пока выяснить не удалось, отмечает FT. Ранее в 2024 году он вместе с основателем инвесткомпании Carlyle Дэвидом Рубенштейном и другими инвесторами купил бейсбольный клуб "Балтимор Ориолс" за $1,73 млрд.

"Миннесота Тимбервулвз" в текущем году впервые за 20 лет вышла в финал западной конференции НБА, победа в котором открывает путь к финалу всего чемпионата, однако уступила клубу "Даллас Маверикс".