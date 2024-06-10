"Вертолеты России" предложили продлить ресурс канадских двигателей "Ансатов"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ресурс двигателей PW207К производства Pratt & Whitney Canada, которыми оснащены российские вертолеты "Ансат", предлагается продлить. Об этом заявил и.о. директора по послепродажному обслуживанию АО "Вертолеты России" Данил Андреев на форуме HeliRussia.

"Проблема по двигателям PW207К, которые на "Ансатах" стоят, - здесь по двум направлениям работа идет. Первое – это госавиация, второе – гражданская. По госавиации готовится решение по продлению ресурса имеющихся двигателей, постепенному, до 4 тысяч часов", - сказал Андреев.

Эта работа, по его словам, ведется "Казанским вертолетным заводом" совместно с "УЗГА".

"По гражданской авиации есть несколько предложений. Первое – определить в РФ организацию-разработчика двигателей PW207К, поскольку "Вертолеты России" разработчиком двигателя не являются и соответствующей компетенции не имеют. Второе предложение – организовать обслуживание двигателей в дружественных странах", - добавил Андреев.

Третье изучаемое предложение, по его словам, – ремоторизация парка, "но ввиду того, что там много систем и агрегатов нужно дорабатывать и конструктивно изменять, экономически это не целесообразно".

"По этому вопросу предлагаем организовать совещание в Минпромторге России с участием представителей "УЗГА" по имеющемуся опыту продления ресурса двигателей на госавиации – переложить эту практику и на гражданскую авиацию", - заключил Андреев.

"Ансат" – легкий многоцелевой вертолет, предназначен для перевозки пассажиров, грузов (внутри кабины или на внешней подвеске), поисково-спасательных, патрульных, медицинских работ. Серийный выпуск машин налажен на "Казанском вертолетном заводе" (входит в "Вертолеты России" "Ростеха").

До введения в 2022 году антироссийских санкций "Ансаты" оснащались канадскими моторами Pratt&Whitney. На их замену предприятия "Объединенной двигателестроительной корпорации" разрабатывают двигатель ВК-650В. Летные испытания ВК-650В планируется начать в 2024 году, сообщали ранее в "ОДК-Климов".