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"Мираторг" вложил 75 млн рублей в производство панировочных сухарей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, запустил линию по производству панировочных сухарей на своем предприятии в Подмосковье.

Как сообщает холдинг, инвестиции в нее составили 75 млн рублей, мощность - 40 тонн в сутки. Линия производит 12 видов сухарей, отличающихся рецептурой и глубиной помола.

Она расширила производственные возможности автоматизированной пекарни "Мираторга", где на площади 12 тыс. кв. метров выпускается более 70 видов продукции.

Производство панировочных сухарей закрывает как потребности "Мираторга" в них (при производстве наггетсов, котлет, стрипсов и др.), так и позволяет отгружать часть продукции сторонним заказчикам.

Ранее "Мираторг" закупал панировочные сухари.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг Московская область
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