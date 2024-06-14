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Банк России разработал требования к НПФ по управлению конфликтами интересов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк России подготовил и опубликовал проект указания для негосударственных пенсионных фондов, которое устанавливает требования к выявлению и управлению конфликтами интересов.

Как сказано в проекте, допустить их возникновение фонды смогут только в случае, если это не нарушает права клиентов, и они уведомлены о конфликте интересов.

Документ содержит перечень наиболее распространенных конфликтов интересов и определяет правила их выявления. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов.

Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов, отмечает ЦБ.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

НПФ Банк России ЦБ РФ
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