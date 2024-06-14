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Правительство РФ смягчило условия экспорта подсолнечника аграриям Забайкалья

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ смягчило условия экспорта подсолнечника для производителей Забайкальского края. Соответствующее постановление подписано 13 июня 2024 года.

Согласно документу, до 31 июля 2024 года включительно для местных аграриев будет действовать базовая ставка экспортной пошлины - 6,5%. В целом для экспортеров подсолнечника до 31 августа 2024 года действует повышенная ставка в размере 50%. Эта мера была введена в сентябре 2023 года для защиты внутреннего рынка продовольствия.

Базовая ставка будет распространяться на ограниченный объем продукции, вывезенный из пунктов пропуска, расположенных на территории региона. Размер квоты составит 1 523 тонны.

Принятое решение позволит производителям подсолнечника из Забайкальского края сохранить рентабельность в условиях, когда производственных мощностей для переработки семян на территории региона нет.

Правительство РФ Забайкальский край
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