Банк России с 18 июня объявил курсы 89,0499 руб. за доллар и 95,3906 руб. за евро

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 июня, составляет 89,0499 руб., сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,02%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 июня, составляет 95,3906 руб. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,25%.

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