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"Яндекс" в 2024-25 гг. вложит 100 млрд руб. в развитие креативных индустрий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" в течение 2024-2025 годов планирует вложить более 100 млрд рублей в развитие креативных индустрий, говорится в сообщении компании.

Так, в частности, средства пойдут на покупку прав на фильмы, сериалы, музыку, книги, спортивные трансляции, а также на производство собственных сериалов, фильмов, книг и проведение офлайн-мероприятий. Каким образом будут распределяться инвестиции, не уточняется.

Компания поясняет, что значительная часть вложений - это реинвестиция доходов, полученных от подписчиков "Яндекс Плюса", количество которых превышает 30 млн.

За предыдущие три года объем инвестиций "Яндекса" в контент составил 73 млрд рублей.

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