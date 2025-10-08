Новак оценил долю креативных индустрий в экономике России в 4,1%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доля креативных индустрий в экономике России уже превышает среднемировой показатель, оцениваемый в 3,1%; стоит задача и есть потенциал для ее дальнейшего роста, заявил на пленарной сессии "Российских международных креативных сезонов" (RICS) вице-премьер Александр Новак.

"Доля креативных индустрий в нашей экономике несколько выше, чем в среднем по миру. Она по итогам прошлого года составляет 4,1%", - сказал он.

По его данным, в этом секторе занято около 5,4 млн человек - примерно каждый 16-й трудоспособный россиянин. "Мне кажется, эта цифра будет расти, как я уже сказал, поскольку эта сфера привлекательна для молодежи, привлекательна для малого бизнеса", - добавил Новак.

Вице-премьер напомнил, что в России стоит задача увеличить к 2030 году долю креативной экономики в ВВП до 6%, сейчас разрабатывается стратегия развития этого направления на период до 2036 года.

По его словам, креативная индустрия - это не только новые рабочие места, но и возможность самореализации молодежи, которая активно идет работать в эту отрасль. Кроме того, у отечественной отрасли есть и экспортный потенциал.

"Мы приняли федеральный закон о развитии креативной индустрии, в котором определены понятия и основные направления поддержки", - сказал Новак. Он отметил, что в регионах уже начали действовать программы подготовки специалистов в этой сфере, а также создаются условия для развития творческого предпринимательства.

"Мы понимаем, что креативные индустрии - это развитие инвестиций, расширение международного партнерства. Это укрепление доверия между странами (...), это проникновение в культуру, внесение своей идентичности, культуры в другие страны и обмен", - заключил он.

Как сообщалось, закон "О развитии креативных (творческих) индустрий в России" был подписан президентом в августе 2024 года и вступил в силу 5 февраля 2025-го. Он вводит понятие креативных индустрий в законодательство, наделяя органы власти, Банк России и госкорпорации правом участвовать в создании и развитии их инфраструктуры. Ответственным за развитие назначено Минэкономразвития, правительство наделено полномочиями по определению перечня приоритетных направлений и госсобственности, относящейся к инфраструктуре индустрий, а также порядка ведения реестра участников.