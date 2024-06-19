Акционеры британской IT-компании Darktrace одобрили ее продажу за $5 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Акционеры британской Darktrace, работающей в сфере кибербезопасности, одобрили ее продажу американскому фонду прямых инвестиций Thoma Bravo, говорится в сообщении Darktrace.

Заявку фонда поддержали владельцы более чем 99% акций компании.

Thoma Bravo заплатит $7,75 за бумагу Darktrace, что предполагает оценку всей компании на уровне $5 млрд. Закрытие сделки ожидается во втором полугодии.

Darktrace вышла на Лондонскую фондовую биржу в 2021 году, разместив бумаги по цене 250 пенсов за штуку. В определенный момент котировки достигали 985 пенсов, а в среду растут на 0,1% до 578,8 пенса ($7,37).

Основанная в 2013 году Darktrace входит в британский индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250, однако со следующей недели вернется в состав более престижного FTSE 100.