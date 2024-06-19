Рубль в среду заметно укрепился в паре с юанем

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рубль в среду заметно укрепился в паре с китайским юанем в рамках начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,19 руб. в 19:00 по Москве, что на 25,75 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов юань опускался ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 20 июня на 4,4072 рубля, до 82,6282 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,208 рубля, до 89,0914 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

Банк России на фоне быстрого укрепления рубля к юаню может выступить с ответными мерами, полагают аналитики.

"Похоже, с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки", - отмечается в аналитических материалах SberCIB Investment Research. "Не исключено, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния", - пишут эксперты инвестбанка.

"Банк России, вероятно, откажется от продолжения продаж юаней во втором полугодии для более плавной адаптации рынка к новым условиям", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

В Росбанке полагают, что рынок сейчас осмысляет то, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в том числе международные расчеты) после санкций на Московскую биржу, чем можно и объяснить происходящий рост рубля. "Также высока неопределенность накануне экспирации в четверг июньских фьючерсов", - говорится в обзоре.

Как заявили "Интерфаксу" в Росбанке, "если укрепление рубля будет продолжительным и устойчивым, то давление на экспортеров продавать валютную выручку будет ослабевать". "Учитывая, что валютный рынок только нащупывает равновесие в условиях повышенного санкционного давления, мы не рассчитываем на моментальное вмешательство властей", - считают эксперты Росбанка.

"Мы не ждем каких-то изменений в политике ЦБ. Пока ни уровни, ни скорость движения курса не подпадают под то, что ЦБ будет рассматривать как "угрозу финансовой стабильности", - сказал "Интерфаксу" главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. "Мы ждали от регулятора заметного (в эквиваленте около 4 млрд рублей в день) сокращения объемов продаж валюты с 1 июля за счет меньших продаж, зеркалирующих операции, связанные с инвестициями ФНБ. Полагаем, что последние изменения на валютном рынке позволят Банку России сделать это комфортно и без каких-то сомнений", - добавил он.

Основным драйвером укрепления рубля, по мнению главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, является закрытие валютных позиций российских клиентов на фоне приостановки биржевых торгов по доллару и евро и в целом переосмысления рисков валютных вложений. "Переход в национальную валюту поддерживается привлекательными рублевыми процентными ставками. Но мы не исключаем постепенного возвращения интереса к валютным инструментам - безусловно, интересным на таких уровнях курса по мере стабилизации рынка", - говорится в ее комментарии, опубликованном в телеграм-канале брокера.

Кроме того, считает эксперт, в продажах валюты в последние два дня подключилась и эмоциональная составляющая. Более того, традиционная для конца месяца конверсия экспортной валютной выручки под налоговый период могла начаться раньше обычного, также на опасениях дальнейшего укрепления рубля. "Если это так, то и закончится она раньше", - отмечает Донец.

По ее оценкам, прямой эффект нового раунда санкций, хоть и чувствительный для внутреннего рынка, не меняет радикально режим внешних расчетов, в том числе внешнеторговых. Эксперт не ожидает существенного изменения уровня экспорта и импорта в ближайшие месяцы. "Это отличает ситуацию, например, от лета 2022 года, которое сейчас многие вспоминают, - тогда торговый профицит был в три раза выше текущего", - обращает внимание Донец.

В то же время валютизация счетов российских инвесторов уже достаточно низкая, пишет она, потенциал выхода из валюты ограничен: доля валютных депозитов в российских банках составляет 8% против 25% в начале 2022 года.

"Возможно сохранение повышенной волатильности в ближайшие недели, однако мы считаем маловероятным устойчивый уход рубля значимо ниже отметки 11 руб./юань. Отскок в сторону ослабления ждем в начале июля. Основные факторы формирования курса рубля - внешнеторговые - не поменялись, но с учетом эффекта закрытия валютных позиций и изменения предпочтений российских инвесторов по валюте мы снижаем наш прогнозный интервал на второе полугодие с 90-95 руб./$1 до 87-92 руб./$1", - резюмирует Донец.

"Сейчас мы наблюдаем ослабление курса юаня. Оборот по паре CNY/RUB обеспечен торговыми связями России и Китая, и снижение курса китайской валюты, вероятно, обусловлено снижением спроса со стороны российских импортеров. Нельзя исключать, что в краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню", - отмечает Инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев.

Сигнал Центробанка по ДКП

Банк России повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период.

"Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - говорится в комментарии ЦБ.

Впервые этот сигнал прозвучал по итогам заседания совета директоров Банка России в июне. Тогда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля).

По мнению ЦБ, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения, отмечает регулятор.

Потребительские цены в мае выросли на 0,74% (в апреле - на 0,50%). С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 10,6% с 5,8% в апреле. Это значение значительно выше наблюдавшегося в январе-апреле текущего года (5,7%) и приближается к среднему приросту, наблюдавшемуся в III квартале 2023 года (12,3%).

Годовая инфляция в мае достигла 8,30% (в апреле - 7,84%).

Минфин РФ в своих поправках в федеральный бюджет 2024 года ориентируется на текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции в 5,1%, но в случае отклонения фактических темпов инфляции от него готов осенью скорректировать этот параметр, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.

"Сейчас уровень инфляции находится около 8%, это выше, чем действующий прогноз, но, по оценкам Минэкономразвития, мы видим, что во втором полугодии темпы роста инфляции должны снижаться (...) Если мы увидим, что темпы инфляции будут отличаться от сегодняшнего прогноза, то осенью, когда будем выходить к вам с предложениями по корректировке бюджета, уточнения бюджета, мы можем подкорректировать этот показатель", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов, насколько реальны текущие ожидания по темпам инфляции.

"Но сегодня наши прогнозисты говорят, что 5,1% это та оценка, на которую мы сегодня ориентируемся", - отметил Силуанов.

Поводов для удержания ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне (16% годовых) пока нет, при этом ее повышение по итогам заседания 26 июля 2024 года может составить лишь 1 п.п., говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Банк России во вторник раскрыл данные по работе банков в первом квартале 2024 года. В нем отмечается замедление темпов роста кредитования. Этот факт должен будет способствовать смягчению настроений членов совета директоров Банка России на следующем заседании по ключевой ставке. Однако такой позитив во многом нивелируется ростом ожидаемой населением инфляции с майских 11,7% до 11,9% в июне. Наблюдаемую инфляцию население оценивает в 14,4% против 14% в прошлом месяце. Так что особых поводов для оставления ключевой ставки на нынешнем уровне пока нет. Но есть надежды, что размер повышения составит лишь 1 п.п." - указывает эксперт.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение в среду вечером.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $85,14 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,16%, до $81,43 за баррель.

В четверг рынок также ждет официальных данных о запасах нефти в США, публикация которых перенесена со среды из-за праздника (День освобождения от рабства). Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 июня уменьшилась на 9 базисных пунктов, до 15,51% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в среду на 1 базисный пункт, до 15,95% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно вторника, оставшись на отметке 16,34% годовых.