Невыбранный газ по крупным контрактам "бери или плати" может попасть на биржу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство может разрешить крупным покупателям газа с потреблением от 100 млн куб. м в год, заключившим долгосрочный контракт take-or-pay ("бери или плати"), продавать на бирже невыбранные объемы, сообщает газета "Коммерсантъ".

Если эти объемы не удастся реализовать, то право поставки перейдет к "Газпрому", который будет обязан выкупить их за 90% от контрактной стоимости и продать на рынке по нерегулируемой цене.

Газета ссылается на проект постановления, вносящего изменения в правила поставки газа. Новые нормы могут быть введены с 1 сентября.

Принцип take-or-pay для долгосрочных контрактов был закреплен в поправках к закону "О газоснабжении", вступивших в силу в апреле 2024 года. Была введена новая категория покупателей, имеющая преимущественное право на заключение договоров take-or-pay - это российские промышленные компании, их перечень определяет государство. Такие игроки должны оплачивать договорной объем поставки в случае его невыборки вне зависимости от причин (за исключением обстоятельств непреодолимой силы).

Сейчас невыборка в большинстве случаев бесплатна для потребителей, а дополнительные расходы на балансировку ложатся на поставщиков.