Принят закон о принципе "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые закрепляют принцип "бери или плати" (Take-or-Pay; ToP) для долгосрочных поставок газа.

Документ (№49335-8) правительство внесло в парламент в декабре 2021 года.

Как отмечал ранее глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, подготовка законопроекта потребовала более десятка согласительных совещаний. "Его принятие необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии", - отмечал депутат.

В первом чтении текст предполагал уточнение понятийного аппарата, ко второму были внесены поправки в статью 18 закона о газоснабжении, которая определяет правовые основы поставок газа в РФ.

Сейчас преимущественное право на заключение договоров поставки газа имеют его покупатели для государственных или муниципальных нужд, коммунально-бытовых и социальных нужд граждан, а также его покупатели, в отношении которых продлеваются действующие договоры поставки газа.

Депутаты добавили новую категорию покупателей газа, которая имеет преимущественное права на заключение договоров поставок - российские промышленные компании, категории которых определит правительство. Они могут заключить долгосрочный договор на поставку газа. Если они не получат нужное количество газа, поставщик должен возместить им стоимость недопоставки, в случае невыборки ими газа - поставщику газа гарантируется оплата стоимости поставленного газа в расчетном периоде. Исключение - возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

Ко второму чтению в документ были также добавлены положения о полномочиях правительства по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Органы региональной исполнительной власти наделяются полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива.

"Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, чтобы можно было заключать долгосрочные контракты, брать на себя взаимные обязательства и в части поставки газа, и в части его потребления, для того, чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", - пояснял ранее глава комитета по энергетике Завальный.

Также принятый закон вносит поправки в Градостроительный кодекс РФ для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, норма "бери и плати" - с 1 апреля 2024 г.