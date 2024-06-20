ЦБ пригрозил штрафами управляющим компаниям на фоне роста нарушений

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ежеквартально у управляющих компаний (УК) выявляется до 500 нарушений, треть из которых допускают десять игроков. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

"Из квартала в квартал мы наблюдаем и выявляем совместно со специализированными депозитариями, которые помогают нам следить за порядком на этом рынке, до 500 нарушений в квартал. При этом треть из этих нарушений приходится на 10 компаний", - сказала Шишлянникова на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

По ее словам, в основном нарушения касаются структуры активов (27% всех нарушений), определения стоимости чистых активов (СЧА) и учета имущества (17,5%), превышения размера расходов, предусмотренных правилами доверительного управления (14%).

"Коллеги, мы не отзываем лицензии, не аннулируем за нарушения. Будем штрафовать. Если не поймете нашу боль, ну значит, будет уменьшаться у нас количество управляющих компаний", - предупредила Шишлянникова.

"При той прибыли, которая у вас есть, я думаю, можно наладить должным образом внутренний контроль, выстроить процедуры и процессы так, чтобы не допускать такого количества нарушений. Пожалуйста, обратите на это внимание", - заключила глава департамента ЦБ.

Большая часть нарушений, которые выявляются, незначительные, пояснила Шишлянникова позднее в беседе с журналистами. "Нельзя сказать, что они сказываются на правах пайщиков катастрофическим образом, еще что-то. Но если компания не может в целом выстроить процедуры, то это говорит об операционных рисках, которые в какой-то момент могут привести к проблемам для пайщиков", - отметила она.