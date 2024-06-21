Производитель оружия Smith & Wesson в IV финквартале увеличил чистую прибыль вдвое

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель оружия Smith & Wesson Brands в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль вдвое, выручку - на 9,9%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в феврале-апреле составила $26,1 млн, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению с $12,8 млн, или 28 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированный показатель поднялся до 45 центов с 32 центов на акцию.

Выручка выросла до $159,148 млн против $144,777 млн в предыдущем году.

По итогам всего 2024 фингода чистая прибыль составила $39,6 млн, или 86 центов на акцию, по сравнению с $36,9 млн, или 80 центов на акцию, годом ранее. Выручка повысилась на 11,8% - до $535,8 млн.

Котировки акций Smith & Wesson по итогам дополнительных торгов в четверг снизились на 2,3% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 7,2% (до $746,5 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 7,9%.