Поиск

Производитель оружия Smith & Wesson в IV финквартале увеличил чистую прибыль вдвое

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель оружия Smith & Wesson Brands в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль вдвое, выручку - на 9,9%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в феврале-апреле составила $26,1 млн, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению с $12,8 млн, или 28 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированный показатель поднялся до 45 центов с 32 центов на акцию.

Выручка выросла до $159,148 млн против $144,777 млн в предыдущем году.

По итогам всего 2024 фингода чистая прибыль составила $39,6 млн, или 86 центов на акцию, по сравнению с $36,9 млн, или 80 центов на акцию, годом ранее. Выручка повысилась на 11,8% - до $535,8 млн.

Котировки акций Smith & Wesson по итогам дополнительных торгов в четверг снизились на 2,3% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 7,2% (до $746,5 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 7,9%.

Smith & Wesson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды в год

Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

Налоговая реформа

Законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ принят в I чтении

Законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ принят в I чтении

Банк России может существенно повысить ставку в июле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });