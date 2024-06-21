Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,35%, на Аи-92 - на 5,87% за неделю
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,35% - до 58798 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,87%, до 51924 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|17.06.2024
|18.06.2024
|% к пр. д.
|19.06.2024
|% к пр. д.
|20.06.2024
|% к пр. д.
|21.06.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|55287
|56658
|2,48
|57160
|0,89
|58133
|1,7
|58798
|1,14
|6,35
|Регуляр-92
|49043
|49918
|1,78
|50623
|1,41
|51367
|1,47
|51924
|1,08
|5,87
|ДТ-летнее
|61222
|61488
|0,43
|61965
|0,78
|62209
|0,39
|61826
|-0,62
|0,99
|Мазут топочный
|30148
|29992
|-0,52
|30094
|0,34
|29929
|-0,55
|30387
|1,53
|0,79
|Авиатопливо
|77454
|80344
|3,73
|77835
|-3,12
|79922
|2,68
|78011
|-2,39
|0,72
|СУГ
|16516
|15768
|-4,53
|17388
|10,27
|19487
|12,07
|19252
|-1,21
|16,57
Цены приведены по национальному индексу