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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,35%, на Аи-92 - на 5,87% за неделю

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,35% - до 58798 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,87%, до 51924 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

17.06.2024 18.06.2024 % к пр. д. 19.06.2024 % к пр. д. 20.06.2024 % к пр. д. 21.06.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 55287 56658 2,48 57160 0,89 58133 1,7 58798 1,14 6,35
Регуляр-92 49043 49918 1,78 50623 1,41 51367 1,47 51924 1,08 5,87
ДТ-летнее 61222 61488 0,43 61965 0,78 62209 0,39 61826 -0,62 0,99
Мазут топочный 30148 29992 -0,52 30094 0,34 29929 -0,55 30387 1,53 0,79
Авиатопливо 77454 80344 3,73 77835 -3,12 79922 2,68 78011 -2,39 0,72
СУГ 16516 15768 -4,53 17388 10,27 19487 12,07 19252 -1,21 16,57

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 СПбМТСБ
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