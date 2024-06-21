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Промсвязьбанк уменьшит уставный капитал страховой "дочки" на 600 млн рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) уменьшит уставный капитал своей страховой "дочки" на 600 млн руб., следует из сообщения на Федресурсе.

Таким образом, уставный капитал ООО "ПСБ Страхование" (ранее - "СМП-Страхование") сократится с 3,1 млрд руб. до 2,5 млрд руб. путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника общества, с выплатой ему денежных средств в размере, равном сумме уменьшения уставного капитала - 600 млн рублей.

"ПСБ Страхование" – универсальный страховщик жизни. Компания имеет лицензии на имущественное и добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни. Она вошла в группу ПСБ в рамках покупки СМП банка в декабре 2022 года. В контур сделки также вошли Мособлбанк (который санировался СМП банком с 2014 года), кроме того, факторинговая и лизинговая компании.

ПСБ в марте создал "дочку" в сфере страхования жизни – ООО "ПСБ Страхование жизни", ее уставный капитал составляет 450 млн руб. По последним открытым данным, банк владел компанией через ООО "ПСБ Страхование", сейчас информация о собственниках общества скрыта.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Промсвязьбанк ПСБ ООО "ПСБ Страхование" СМП-Страхование
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