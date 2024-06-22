"Интерлизинг" планирует IPO на Мосбирже

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Интерлизинг" начал подготовку к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщил гендиректор лизинговой компании Сергей Савинов.

"Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию", - сказал Савинов на конференции Smart-Lab.

По его словам, размещение может состояться не раньше 2025 года.

"Интерлизинг" - универсальная частная лизинговая компания, созданная в 1999 году. Предоставляет услуги по приобретению в лизинг легкового и грузового автотранспорта, спецтехники, оборудования.