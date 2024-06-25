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Boeing собрался купить поставщика фюзеляжей Spirit за свои акции

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. хочет использовать преимущественно акции для покупки своего поставщика Spirit AeroSystems Holdings, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В минувшие выходные компании почти согласовали оплату денежными средствами в размере более $4 млрд.

За последнее время Boeing потратила много денег – свыше $1 млрд в месяц – на фоне проблем с безопасностью ее самолетов.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал.

Дверь самолета не была закреплена болтами, сообщил в опубликованном в феврале предварительном отчете Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США. Фюзеляж самолета произвела Spirit.

Вслед за инцидентом власти распорядились временно остановить полеты самолетов этого типа в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями, а также запретили Boeing расширять производство самолетов 737 MAX.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун заявлял, что проблема возникла по вине его компании. "Я бы хотел, чтобы все – каждый человек в каждом самолете – знали, что ответственность за лайнер несет Boeing, - сказал он в интервью CNBC. - Мы отвечаем за своих поставщиков. Мы отвечаем за Spirit. Мы отвечаем за результаты своей работы".

Spirit была выделена из Boeing в 2005 году.

"Мы считаем, что реинтеграция производственных предприятий Boeing и Spirit AeroSystems будет способствовать дальнейшему укреплению авиационной безопасности, повышению качества и будет служить интересам наших клиентов, сотрудников и акционеров", - отмечала Boeing в марте, подтвердив переговоры о сделке.

Акции Boeing дешевеют на 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник, Spirit AeroSystems - на 7,8%.

Boeing Spirit
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