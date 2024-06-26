Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены яйца в РФ с 18 по 24 июня снизились на 1,1% сообщил Росстат в среду.

Темпы замедлились: неделей ранее снижение составило 1,2%, с 4 по 10 июня - 1,5%.

С начала года сохраняется отрицательная динамика - яйца подешевели на 14,3%.

Цены на курятину подрастают - вторую неделю подряд после небольшой приостановки они прибавляют по 0,1%. Тем не менее по сравнению с началом года они на 2,4% ниже.

Росстат также сообщил, что цены на мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания повысились на 0,6%, сахар-песок и печенье - на 0,4%, баранину, сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб - на 0,3%, говядину, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, сметану, творог, черный чай и ржаной хлеб - на 0,2%, маргарин, подсолнечное масло, пшеничную муку, соль, рис и водку - на 0,1%.

В то же время гречка подешевела на 0,3%, свинина - на 0,2%, стерилизованное молоко - на 0,1%.

Как сообщалось, в мае по сравнению с апрелем цены на продукты питания повысились на 0,4%.