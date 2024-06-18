Запасы яиц у сельхозорганизаций РФ на конец мая были на 1,9% меньше прошлогодних

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Запасы яиц в сельхозорганизациях РФ на конец мая этого года составили 335,2 млн штук, что на 1,9% меньше, чем на аналогичный период прошлого года (341,9 млн штук), сообщает Росстат.

Реализация яиц в мае снизилась на 4,7%, до 2,77 млрд с 2,91 млрд штук годом ранее. За пять месяцев этого года продажи снизились на 3,7%, до 13,8 млрд с 14,4 млрд штук год назад.

Росстат также сообщил, что запасы мяса (в убойном весе, включая мясопродукты в пересчете на мясо) в сельхозорганизациях на конец мая составили 66 тыс. тонн, что на 7,2% больше прошлогоднего (61,6 тыс. тонн). Рост обеспечило птицеводство - запасы мяса птицы выросли на 18,2%, до 58,6 тыс. тонн. В то же время запасы говядины упали почти в три раза, до 1,5 тыс. тонн, свинины - на 22,3%, до 5,7 тыс. тонн.

Снизились и запасы молока - на 7,1%, до 16,7 тыс. тонн.