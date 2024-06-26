Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в мае 2024 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 7,9% после повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%, в мае - на 18,7%.

Как говорится в сообщении Росстата, марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подешевели у производителей в феврале на 8,5%, от АИ-93 до АИ-95 - на 8,2%, от АИ-96 до АИ-98 – на 7,1%, от АИ-98 и выше – на 1,7%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в мае 2024 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,6 раза (в мае 2023 года - в 2,2 раза). Как сообщалось, в мае потребительские цены на бензин выросли в РФ на 0,5% по сравнению с апрелем.

Дизельное топливо у производителей подорожало в мае по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% после роста цен в апреле на 9,6%, в марте на 11,9%. В феврале цены производителей на ДТ снижались на 3,9%, на 4% - в январе, на 3% - в декабре 2023 года, на 4% - в ноябре, на 6,5% - в октябре, росли на 15,9% в сентябре и на 15,6% в августе.

В мае 2024 года по сравнению с апрелем рост цен производителей на нефть составил 5,0% (по сравнению с декабрем 2023 года - рост на 12,6%); тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 1,2% (по сравнению с декабрем 2023 года - рост на 9,8%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года цены производителей на бензин выросли на РФ на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо поднялись на 8,5%.