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Производство дизельного топлива в мае в РФ выросло на 2,1% к апрелю

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство дизельного топлива отечественными НПЗ в мае составило 7,1 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в апреле и на 2%, чем в мае 2023-го, свидетельствуют данные Росстата.

Всего в январе-мае текущего года было произведено 35,9 млн тонн дизтоплива, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общий выпуск кокса и нефтепродуктов в мае вырос на 3,1% к апрелю и на 1,2% к аналогичному месяцу прошлого года. Производственный результат за пять месяцев на 3% отстает от показателя за аналогичный период 2023 года.

Сжиженных пропана и бутана в прошлом месяце произведено 1,5 млн тонн, что на 0,4% больше, чем в апреле, и на 2,3% больше, чем в мае 2023-го. Выпуск за январь-мае текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 0,1%, составив 7,6 млн тонн.

Топочного мазута в мае изготовлено 3,2 млн тонн, что на 12,5% больше, чем в апреле, и на 2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам января-мая 2024-го выпуск топочного мазута составил 15,9 млн тонн, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Производство кокса и полукокса из каменного угля в прошлом месяце составило 2 млн тонн. Это на 1,2% больше, чем в апреле, но на 7,1% меньше, чем в мае 2023-го. За январь-май текущего года выпущено 10,1 млн тонн кокса и полукокса из каменного угля, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Статистику по производству в РФ автомобильных бензинов Росстат по-прежнему не приводит в связи с решением Минэнерго РФ о запрете публикации этих данных в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

Росстат
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